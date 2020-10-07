Катастрофа АН-26: слідство виявило грубі порушення

Слідство у справі про катастрофу АН-26 під Чугуєвом Харківської області виявило грубі порушення в організації польотів та виконанні польотних завдань. Крім того, встановлено причину позаштатної роботи лівого двигуна.

Про це у Facebook повідомив голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26, віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, на сьогодні за результатами розшифровки самописців повністю відновили трагічний політ. Також встановлено зміст переговорів між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

"Встановлено технічну причину позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - додав Уруський.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що компенсації сім'ям жертв катастрофи АН-26 почнуть виплачувати після 15 жовтня.

Також повідомлялося, що голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит у справі про катастрофу літака.

Катастрофа сталася 25 вересня поблизу військового аеродрому в Чугуєві. При заході на посадку розбився літак АН-26 з офіцерами та курсантами Харківського національного університету Повітряних сил. На борту літака знаходилися 27 осіб, вижив тільки один з них.