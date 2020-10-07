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Катастрофа АН-26: следствие выявило грубые нарушения

Новина українською → Киев, Среда 07 октября 2020 15:41
Катастрофа АН-26: следствие выявило грубые нарушения Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Следствие по делу о катастрофе АН-26 под Чугуевом Харьковской области выявило грубые нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий. Кроме того, установлена причина нештатной работы левого двигателя.

Об этом в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, на сегодня по результатам расшифровки самописцев полностью восстановили трагический полет. Также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

"Установлена ​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - добавил Уруский.

Напомним, ранее он сообщил, что компенсации семьям жертв катастрофы АН-26 начнут выплачивать после 15 октября.

Также сообщалось, что главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос по делу о крушении самолета.

Катастрофа произошла 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве. При заходе на посадку разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжил только один из них.

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