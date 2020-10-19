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У Карпатах випало до 7 см снігу

Автор: Юлія Струк

У Карпатах в понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7 сантиметрів, на горі Піп Іван обмежена видимість.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook і свідчать камери snig.info.

Зокрема, користувач Василь Молдавчук опублікував відео, на якому видно, що на Драгобраті заметіль, земля покрита снігом.

Крім того, станом на 9:50 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 50 м.

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"Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря -2", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня на високогір'ї Карпат вранці спостерігався покрив снігу. Температура повітря опустилася до нуля градусів.

На горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість була обмежена до 50 метрів.

Як писало РБК-Україна, 14 жовтня Карпати накрив активний антициклон, який приніс сніг і зниження температури.

Крім цього синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

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