У Карпатах другу добу шукають заблукалого киянина, знову підняли авіацію

У Карпатах другу добу тривають пошуки 40-річного киянина, який вчора заблукав на горі Гимба. Пошуки, які відновилися сьогодні вранці, ускладнюють снігопад, вітер та мороз до -15 градусів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій .

Зв'язку з заблукалим туристом досі немає. Для його пошуку сформували три групи, які обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку сіл Пилипець та Березники. До пошуку туриста залучено 66 людей та 13 одиниць техніки.

Рятувальники підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС. Вчора цей вертоліт здійснив 10 обльотів в районі пошуку, але зниклого туриста так і не вдалося знайти.