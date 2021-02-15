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У Карпатах другу добу шукають заблукалого киянина, знову підняли авіацію

Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах другу добу тривають пошуки 40-річного киянина, який вчора заблукав на горі Гимба. Пошуки, які відновилися сьогодні вранці, ускладнюють снігопад, вітер та мороз до -15 градусів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зв'язку з заблукалим туристом досі немає. Для його пошуку сформували три групи, які обстежують гору Жид Магура, а також гору Гимба з боку сіл Пилипець та Березники. До пошуку туриста залучено 66 людей та 13 одиниць техніки.

Рятувальники підняли у повітря гелікоптер Super Puma від Спеціального авіаційного загону ДСНС. Вчора цей вертоліт здійснив 10 обльотів в районі пошуку, але зниклого туриста так і не вдалося знайти.

Нагадаємо, вчора рятувальники шукали двох туристів, які заблукали в Карпатах. Одного з них знайшли близько опівдня, а пошуки другого досі тривають.

Як писало РБК-Україна, синоптики попередили про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах. В горах оголосили найвищий рівень сніголавинної небезпеки.

Додамо, з 12 лютого в Україні різко похолодало. Вночі стовпчики термометрів на заході та півночі країни опускаються нижче -10 градусів.

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