Изнасилование в Кагарлыке: одного из полицейских отпустили под домашний арест

Во вторник, 27 октября, в Голосеевском районном суде Киева состоялось заседание, где рассматривался вопрос о продлении сроков содержания под стражей для одного из подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке - полицейского Ярослава Леваднюка. Ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко.

Леваднюк является четвертым подозреваемым в деле.

"Во время судебного заседания следственная судья Колбина пришла к выводу о том, что есть все обоснованные основания для того, чтобы изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Какие именно это были основания - она не назвала. Она сказала, что решение будет 2 ноября, и там будет изложена ее позиция", - сообщила адвокат.

По ее словам, ни прокуратура, ни представители потерпевшей не понимают, что именно изменилось.

"До этого времени были обоснованные основания, и следственные судьи того же суда пришли к выводу о необходимости сначала избрания, а затем продления содержания под стражей", - рассказала Симоненко.

Она добавила, что четверо задержанных подозреваются в нескольких эпизодах.

"Один эпизод - это там, где мы являемся представителями потерпевшей, которая обратилась с заявлением об изнасиловании и пытках. А есть другие эпизоды, которые уже были обнаружены после того, как Государственное бюро расследований начало расследование, когда другие лица обращались с заявлениями о том, что в отношении их осуществлялось пытки. И после этого один эпизод подтвердился", - отметила адвокат.

Фото: вступительная и резолютивная часть решения суда (РБК-Украина)

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыка, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. Задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Впоследствии фигурантами дела стали еще двое полицейских, среди которых Ярослав Леваднюк. Он проходит по двум эпизодам дела - пытке людей в январе и мае 2020 года.

Сейчас начальник отдела Николай Кузив и его подчиненный Сергей Сулима остаются под стражей, Левандюк теперь под домашним арестом, а последний фигурант дела Евгений Трофименко был под домашним арестом с начала расследование.

Также РБК-Украина писало, что в результате скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали.

Кроме этого, бывшему начальнику полиции Кагарлыка предъявлено подозрение в преступной бездеятельности. Он знал о преступлении подчиненных, но не попытался остановить их и уведомить компетентные органы.