Інтерпол тимчасово зупинив розшук екс-судді Чауса

Інтерпол припинив міжнародний розшук колишнього судді Миколи Чауса. Розшук зупинено на час розгляду його звернення.

Про це повідомляє Національна поліція.

Чаус звернувся в Комісію з контролю файлів Інтерполу 17 січня 2020 року. У відповідності з процедурою оскарження рішень, комісія Інтерполу 18 вересня призупинила доступ до інформації про розшук колишнього судді на час розслідування.

У поліції також підкреслили, що українські правоохоронні органи не припиняли розшук Чауса.

Нагадаємо, в лютому цього року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що справа колишнього судді, який втік до Молдови, готується до передачі в суд. У вересні стало відомо, що екстрадиція Чауса затягується через його позов щодо відмови у наданні Молдовою політичного притулку.

Колишнього суддю Миколу Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання. У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.