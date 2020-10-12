RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Інтерпол тимчасово зупинив розшук екс-судді Чауса

Автор: Роман Тверденко

Інтерпол припинив міжнародний розшук колишнього судді Миколи Чауса. Розшук зупинено на час розгляду його звернення.

Популярні новини

Про це повідомляє Національна поліція.

Чаус звернувся в Комісію з контролю файлів Інтерполу 17 січня 2020 року. У відповідності з процедурою оскарження рішень, комісія Інтерполу 18 вересня призупинила доступ до інформації про розшук колишнього судді на час розслідування.

У поліції також підкреслили, що українські правоохоронні органи не припиняли розшук Чауса.

Нагадаємо, в лютому цього року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що справа колишнього судді, який втік до Молдови, готується до передачі в суд. У вересні стало відомо, що екстрадиція Чауса затягується через його позов щодо відмови у наданні Молдовою політичного притулку.

Колишнього суддю Миколу Чауса викрили на хабарі в 150 тис. доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання. У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Николай Чаус