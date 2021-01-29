ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Румунії загорілася ще одна лікарня для пацієнтів з COVID. Є жертви

Новость на русском → Бухарест, П'ятниця 29 січня 2021 11:29
У Румунії загорілася ще одна лікарня для пацієнтів з COVID. Є жертви Фото: пожежа в румунській лікарні (digi24 ro)
Автор: РБК-Україна

В Румунії спалахнула друга за останні три місяці лікарня для пацієнтів з COVID. В результаті пожежі загиблих чотири особи.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що пожежа сталася в лікарні Matei Bals в Бухаресті. Вогонь охопив чотири кімнати, з будівлі евакуювали більше сотні людей.

У евакуйованих пацієнтів COVID протікав з ускладненнями, більшості з них необхідна киснева підтримка. Частину пацієнтів довелося перевести до інших лікарень.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року в результаті пожежі у відділенні інтенсивної терапії лікарні в румунському місті Пятра-Нямц загинули десять осіб. Займання сталося в реанімаційному відділенні і поширилося на сусіднє приміщення. За попередніми даними, вогонь міг спалахнути через коротке замикання.

У грудні сталася пожежа в Єгипті у відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур. Загинули семеро пацієнтів, що були госпіталізовані з коронавірусом. Ще п'ять осіб отримали опіки і отруєння продуктами горіння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа Румыния Бухарест
NEWS
ЄС назвав ще одну умову для траншу Україні: стосується "Медичних закупівель"
РБК-Українаінформаційне агентство ЄС назвав ще одну умову для траншу Україні: стосується "Медичних закупівель"
DAILY
Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вірус радикалізму. Хто протестує проти карантину в Європі