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В Індонезії літак Boeing зник з радарів, на борту десятки пасажирів

Автор: РБК-Україна

В Індонезії через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти з радарів зник пасажирський Boeing. Повідомляється, що літак зник, пролітаючи над акваторією Яванського моря.

Про це пише місцеве видання Republika.

Повідомляється, що наземні диспетчерські служби втратили зв'язок з літаком авіакомпанії Sriwijaya Air. Він здійснював рейс Джакарта - Понтіанак, на його борту перебували 59 пасажирів.

Також повідомляється, що інформацію підтверджує Міністерство транспорту Індонезії. Boeing 737-500 вилетів з аеропорту Сукарно-Хатта і прямував до Понтіанака - столиці провінції Західний Калімантан.

За даними сервісу FlightRadar24, літак перед втратою зв'язку протягом хвилини втратив близько 3 000 метрів висоти.

Нагадаємо, восени 2018 року в Індонезії розбився літак Boeing 737 MAX, в результаті чого загинули 189 пасажирів і членів екіпажу. Після цієї катастрофи експлуатацію даної моделі літаків до недавнього часу було припинено по всьому світу.

У цього літака були проблеми з програмним забезпеченням, які підтвердила сама компанія-виробник.

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Новини України BoeingавиакатастрофаИндонезия