У Хмельницькій області машина злетіла в кювет, загинули три особи

У Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, внаслідок ДТП загинули три особи. Ще один потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Про це йдеться в повідомленні поліції Хмельницької області.

Повідомляється, що інцидент стався при в'їзді до села Кривчик Дунаєвецького району.

"46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B-5 не справився з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого машина з'їхала в кювет і перекинулася", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії загинули водій і дві пасажирки автомобіля, 1970 і 1966 народження. Ще один 47-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, його стан задовільний.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області у ДТП загинув солдат батальйону "Луганськ-1".

До цього в Хмельницькій області сталася аварія з участю чиновника місцевої ДСНС, в результаті ДТП загинула одна особа.