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У Хмельницькій області машина злетіла в кювет, загинули три особи

Новость на русском → Хмельницька область, Вівторок 08 грудня 2020 10:27
У Хмельницькій області машина злетіла в кювет, загинули три особи Фото: ДТП у Хмельницькій області dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, внаслідок ДТП загинули три особи. Ще один потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Про це йдеться в повідомленні поліції Хмельницької області.

Повідомляється, що інцидент стався при в'їзді до села Кривчик Дунаєвецького району.

"46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B-5 не справився з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого машина з'їхала в кювет і перекинулася", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії загинули водій і дві пасажирки автомобіля, 1970 і 1966 народження. Ще один 47-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, його стан задовільний.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області у ДТП загинув солдат батальйону "Луганськ-1".

До цього в Хмельницькій області сталася аварія з участю чиновника місцевої ДСНС, в результаті ДТП загинула одна особа.

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