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В Хмельницкой области машина слетела в кювет, погибли три человека

Новина українською → Хмельницкая область, Вторник 08 декабря 2020 10:27
В Хмельницкой области машина слетела в кювет, погибли три человека Фото: ДТП в Хмельницкой области (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший получил телесные повреждения.

Об этом говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Сообщается, что инцидент произошел при въезде в село Кривчик Дунаевецкого района.

"46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B-5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась", - говорится в сообщении.

На месте аварии погибли водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 рождения. Еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения, его состояние удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области в ДТП погиб солдат батальона "Луганск-1".

До этого в Хмельницкой области произошла авария с участием чиновника местной ГСЧС, в результате ДТП погиб один человек.

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