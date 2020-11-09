У Херсонській області перекинувся автобус, двоє загиблих та 10 постраждалих

У Херсонській області сталась дорожньо-транспортна пригода з рейсовим автобусом. В результаті аварії загинули двоє людей і ще 10 людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Водій маршрутного автобусу "Еталон", рухаючись з села Садово в напрямку села Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.

В результаті аварії загинули дві жінки, також близько 10 травмованих. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо, в Харкові зіткнулися автомобілі Honda Civic і Suzuki Grand Vitara, один з них відкинуло в зупинку громадського транспорту. В аварії постраждали 5 осіб.

Зазначимо, у Чернігівській області місцевий прокурор влаштував ДТП, в результаті якої загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у Варшаві в результаті автомобільної аварії загинули дві громадянки України.