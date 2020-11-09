ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Херсонській області перекинувся автобус, двоє загиблих та 10 постраждалих

Новость на русском → Херсон, Понеділок 09 листопада 2020 10:04
У Херсонській області перекинувся автобус, двоє загиблих та 10 постраждалих Фото: ДТП (hr.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У Херсонській області сталась дорожньо-транспортна пригода з рейсовим автобусом. В результаті аварії загинули двоє людей і ще 10 людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Водій маршрутного автобусу "Еталон", рухаючись з села Садово в напрямку села Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.

В результаті аварії загинули дві жінки, також близько 10 травмованих. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо, в Харкові зіткнулися автомобілі Honda Civic і Suzuki Grand Vitara, один з них відкинуло в зупинку громадського транспорту. В аварії постраждали 5 осіб.

Зазначимо, у Чернігівській області місцевий прокурор влаштував ДТП, в результаті якої загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у Варшаві в результаті автомобільної аварії загинули дві громадянки України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП автобус
NEWS
У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні
DAILY
Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні