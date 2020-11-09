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В Херсонской области перевернулся автобус, двое погибших и 10 пострадавших

Новина українською → Херсон, Понедельник 09 ноября 2020 10:04
В Херсонской области перевернулся автобус, двое погибших и 10 пострадавших Фото: ДТП (hr.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли двое человек и еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли две женщины, также около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, в Харькове столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, один из них отбросило в остановку общественного транспорта. В аварии пострадали 5 человек.

Отметим, в Черниговской области местный прокурор устроил ДТП, в результате которой погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что в Варшаве в результате автомобильной аварии погибли две гражданки Украины.

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