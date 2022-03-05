Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook .

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР.

Відзначається, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються по домівках.

Перемога за нами. Слава Україні!