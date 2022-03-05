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Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

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Субота 05 березня 2022 12:17
Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу Знищена військова техніка РФ Під Харковом (Фото: facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Вадим Добровольский

Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли в контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу. Це стало можливим завдяки незламності українського народу, відсутності підготовлених резервів армії РФ, деморалізації окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих ЛДНР.

Під Харковом підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу

Відзначається, що бойовики ЛДНР почали залишати підрозділи російської армії і повертаються по домівках.

Перемога за нами. Слава Україні!

Нагадавши, російські війська завдали ракетного удару по Білій Церкві.

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