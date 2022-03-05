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Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление

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Суббота 05 марта 2022 12:17
Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление Уничтоженная военная техника РФ под Харьковом (Фото: facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Вадим Добровольский

Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых ЛДНР.

Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление

Отмечается, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения русской армии и возвращаются по домам.

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