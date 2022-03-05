Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление
Уничтоженная военная техника РФ под Харьковом (Фото: facebook.com/UkrainianLandForces)
Под Харьковом подразделения ВСУ перешли в контрнаступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.
Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Это стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию подготовленных резервов армии РФ, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых ЛДНР.
Отмечается, что боевики ЛДНР начали покидать подразделения русской армии и возвращаются по домам.
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Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Белой Церкви.
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