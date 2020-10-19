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У Харкові поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину

Новость на русском → Харків , Понеділок 19 жовтня 2020 16:14
У Харкові поліція відкрила справу через бал-маскарад під час карантину Фото: бал-маскарад у Харкові (city.kharkov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Поліція Харкова відкрила справу через проведення балу-маскараду в місті, на якому могли порушувати карантинні обмеження. Причетним загрожує до 3 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що поліцейські знайшли в інтернеті інформацію про бал-маскарад 19 жовтня. При цьому він відбувся ще 16 жовтня.

"19 жовтня під час моніторингу мережі інтернет співробітники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію, що в готелі по проспекту Незалежності, 16 жовтня, відбувся бал-маскарад, який, можливо, був проведений з порушенням карантинних вимог і норм. Нині встановлюються свідки та очевидці злочину, можливі потерпілі особи", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років в'язниці.

Студентський бал-маскарад відбувся 16 жовтня в готелі "Харків-Палас ". Як повідомили в міськраді, у заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти ВНЗ міста. Команди представили на суд журі чотири танцювальні номери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час карантину поліція склала понад 30 тисяч адміністративних протоколів на громадян за порушення карантинних заходів.

Також РБК-Україна писало, що поліція відкрила справу через проведення концерту в Харкові, який пройшов у суботу. На нього прийшли 2 тисячі осіб.

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