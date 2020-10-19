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В Харькове полиция открыла дело из-за бал-маскарада во время карантина

Новина українською → Харьков , Понедельник 19 октября 2020 16:14
В Харькове полиция открыла дело из-за бал-маскарада во время карантина Фото: бал-маскарад в Харькове (city.kharkov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Полиция Харькова открыла дело из-за проведения бала-маскарада в городе, на котором могли нарушать карантинные ограничения. Причастным грозит до 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские нашли в интернете информацию о бал-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.

"19 октября во время мониторинга сети интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в отеле по проспекту Независимости, 16 октября, состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм. В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные потерпевшие лица", - говорится в сообщении.

Открыто дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в гостинице "Харьков-Палас ". Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.

Напомним, ранее сообщалось, что за время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за нарушение карантинных мер.

Также РБК-Украина писало, что полиция открыла дело из-за проведения концерта в Харькове, который прошел в субботу. На него пришли 2 тысячи человек.

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