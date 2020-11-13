У Харкові чоловік загрожує поліцейським підірвати гранату

У Харкові чоловік загрожує поліцейським, які прийшли до нього з обшуком, підірвати гранату. Введена спеціальна поліцейська операція "Грім".

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"О 8:50 співробітники карного розшуку Основ'янського відділу поліції прийшли до будинку жителя району проводити санкціонований обшук. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, і від'єднавши чеку, загрожує її підірвати", - зазначено в повідомленні.

На місце виїхало керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління "КОРД", фахівці вибухотехнічного управління поліції і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Основ'янського відділу поліції.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня у Василівці Запорізької області п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу. Його затримали після того, як він зайшов у магазин.