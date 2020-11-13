В Харькове мужчина угрожает полицейским взорвать гранату

В Харькове мужчина угрожает полицейским, которые пришли к нему с обыском, взорвать гранату. Введена специальная полицейская операция "Гром".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В 8:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к дому жителя района проводить санкционированный обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожает ее взорвать", - указано в сообщении.

На место выехало руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Основянского отдела полиции.

Как писало РБК-Украина, в конце июля в Васильевке Запорожской области пьяный мужчина с гранатой угрожал перекрыть дорогу. Его задержали после того, как он зашел в магазин.