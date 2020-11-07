У Харкові авто влетіло на "острівець безпеки": постраждалі у тяжкому стані

У Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки". У результаті постраждали троє людей, у тому числі 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє управління Національної поліції у Харківській області.

Зазначимо, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Науки надійшло до поліції 7 листопада близько 16:10.

За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які знаходилися на острівці безпеки.

"Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - сказано у повідомленні.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі огляд місця події триває, поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Крім того, заступник мера Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці інциденту. За його словами, постраждали чотири людини.

"Зі швидкістю 120 кілометрів, прямо зі смуги, призначеної для повороту наліво, водій Фольксвагена наїхав на острівець безпеки на розі проспекту Науки і Космічної, збив чотирьох людей, включаючи дитину. Всім постраждалим нададуть необхідну допомогу", - зазначив він.

Заступник мера просить керівництво правоохоронних органів ретельно перевірити інформацію про те, чи було це гонками по центральному проспекту Харкова.

"Якщо так - то другий учасник цього "змагання" теж повинен понести відповідальність... Винуватець трагедії... у цьому році під заставу в 105 тисяч гривень був випущений за різанину", - написав чиновник.

Нагадаємо, 6 листопада в Харкові зіткнулися автомобілі Honda Civic і Suzuki Grand Vitara, в результаті чого один з них відкинуло в зупинку громадського транспорту. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 осіб.