На кордоні з Польщею чутно стрілянину: що відбувається
На кордоні з Польщею чутно стрілянину. Польська сторона заявила про чергову провокацію білоруських силовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення польських прикордонників.
Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021
"Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, із холостих патронів - це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери", - повідомили польські силовики.
Зазначимо, велика група біженців, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану на кордоні з Польщею.
Нагадаємо, прямо зараз мігранти вийшли до білоруського КПП на кордоні з Польщею.
Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна укріплює кордон з Білоруссю та координує свої дії з Польщею і Литвою.