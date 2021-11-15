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На кордоні з Польщею чутно стрілянину: що відбувається

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Варшава, Понеділок 15 листопада 2021 12:41
На кордоні з Польщею чутно стрілянину: що відбувається Фото: на кордоні з Польщею чутно стрілянину (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

На кордоні з Польщею чутно стрілянину. Польська сторона заявила про чергову провокацію білоруських силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення польських прикордонників.

"Більше провокацій білорусів. Звуки пострілів, напевно, із холостих патронів - це повсякденна реальність, з якою стикаються наші солдати та офіцери", - повідомили польські силовики.

Зазначимо, велика група біженців, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, прямо зараз мігранти вийшли до білоруського КПП на кордоні з Польщею.

Зазначимо, Дмитро Кулеба заявив, що Україна укріплює кордон з Білоруссю та координує свої дії з Польщею і Литвою.

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