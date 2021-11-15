На границе с Польшей слышна стрельба: что происходит

На границе с Польшей слышна стрельба. Польская сторона заявила об очередной провокации белорусских силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщение польских пограничников.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили польские силовики.

Отметим, большая группа беженцев, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора на границе с Польшей.