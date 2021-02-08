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Ожеледиця та снігопади: у Києві подовжили заборону в'їзду вантажівок

Автор: РБК-Україна

У Києві, у вівторок, 9 лютого, утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, а вночі - значний сніг. Через непогоду заборону в'їзду великогабаритного транспорту подовжили.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації у своєму Telegram.

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"Удень прогнозують незначний сніг. Вітер південно-східний із переходом у північно-західний. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень - 2-4 градуси морозу. До покращення погодних умов обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до Києва", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше влада Києва звернулася до автомобілістів із закликом залишити авто вдома і скористатися громадським транспортом. А тих, хто все-таки пересувається по столиці автомобілем, КМДА просить не паркувати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальної техніки прибирати вулиці від снігу.

Як писало РБК-Україна, Україну з самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилася до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Так, рух вантажівок обмежили вже в семи областях країни.

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Новини України КиївгололедицаСнігопад
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