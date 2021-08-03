Голову "Білоруського дому в Україні" знайшли повішеним у Києві: всі подробиці

У Києві знайшли мертвим голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. В організації заявили про стеження за загиблим.

Що сталося

У прес-службі поліції Києва повідомили, що громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора в Києві, знайдено повішеним сьогодні в одному з київських парків, недалеко від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі загиблого вилучені з місця події.

Правоохоронці намагаються встановити всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Поліція буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид.

Шишов напередодні вранці міг піти на пробіжку і не повернувся, повідомили його знайомі. При цьому, за їхніми словами, з його телефону було зроблено кілька дзвінків, які відразу скидалися при відповіді.

Подробиці: у прес-службі Київської міської прокуратури повідомили, що на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайдено повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голови ГО "Білоруський будинок в Україні" Віталія Шишова. Неподалік тіла був знайдений його мобільний телефон.

У поліцію надійшло повідомлення про його раптове зникнення, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

В ефірі "Настоящего времени" Юрій Щучко, представник "Білоруського дому", який брав участь у пошуках, заявив, що на обличчі Шишова були сліди побоїв і може бути зламаний ніс.

Він також додав, що в останні дні Шишов щось підозрював та просив подбати про своїх близьких, якщо з ним щось станеться.

Стеження

У "Білоруському домі в Україні" стверджують, що за їх загиблим головою Віталієм Шишовим велося стеження. Про ці факти було ряд попереджень.

В організації вважають, що вбивство було сплановано для "ліквідації небезпечного режиму білоруса".



"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації.", - йдеться в заяві.

Що відомо про Шишова і організацію

Він голова "Білоруського дому в Україні" - це некомерційна громадська організація, яка допомагає громадянам Білорусі, які залишили країну і постраждали від політичних переслідувань. Зокрема, надає підтримку новоприбулим в пошуках житла і роботи, а також з юридичними консультаціями, випливає з опису на сайті.

Україна, Польща і Литва - країни, куди найчастіше направляються противники Олександра Лукашенка, які побоюються опинитися за гратами після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Акція пам'яті

Сьогодні, 3 серпня о 19:00, біля посольства Білорусі в Києві (Коцюбинського, 3) відбудеться акція пам'яті Віталія Шишова, повідомили в "Білоруському домі в Україні".