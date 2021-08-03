Главу "Белорусского дома в Украине" нашли повешенным в Киеве: все подробности

В Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. В организации заявили о слежке за погибшим.

Что произошло

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что гражданин Беларуси Виталий Шишов, который исчез вчера в Киеве, найден повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи погибшего изъяты с места происшествия.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Шишов накануне утром мог уйти на пробежку и не вернулся, сообщили его знакомые. При этом, по их словам, с его телефона было сделано несколько звонков, которые сразу сбрасывались при ответе.

Подробности: в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы найден повешенным 26-летний гражданин Беларуси, глава ОО "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Неподалеку тела был найден его мобильный телефон.

В полицию поступило сообщение о его внезапном исчезновении, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

В эфире "Настоящего времени" Юрий Щучко, представитель "Белорусского дома", который принимал участие в поисках, заявил, что на лице Шишова были следы побоев и может быть сломан нос.

Он также добавил, что в последние дни Шишов что-то подозревал и просил позаботиться о своих близких, если с ним что-то случится.

Слежка

В "Белорусском доме в Украине" утверждают, что за их погибшим главой Виталием Шишовым велась слежка. Об этих фактах было ряд предупреждений.

В организации считают, что убийство было спланировано для "ликвидации опасного режиму беларуса".



"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - говорится в заявлении.

Что известно о Шишове и организации

Он глава "Белорусского дома в Украине" - это некоммерческая общественная организация, которая помогает гражданам Беларуси, покинувшим страну и пострадавшим от политических преследований. В частности, оказывает поддержку вновь прибывшим в поисках жилья и работы, а также с юридическими консультациями, следует из описания на сайте.

Украина, Польша и Литва - страны, куда чаще всего направляются противники Александра Лукашенко, опасающиеся оказаться за решеткой после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Акция памяти

Сегодня, 3 августа в 19:00, у посольства Беларуси в Киеве (Коцюбинского, 3) состоится акция памяти Виталия Шишова, сообщили в "Белорусском доме в Украине".