Геращенко про смертельне ДТП в Києві: водій таксі заснув за кермом

Смертельна дорожньо-транспортна пригода в Києві відбулося через те, що водій таксі заснув за кермом. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, аварія сталася близько 8 ранку за участю автомобіля служби таксі Uber.

"Водій ... не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм. За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", - написав Геращенко.

В ефірі одного з телеканалів України Геращенко додав, що водій таксі затриманий.

Сегодня около 8 00 утра автомобиль с знаками службы такси “Uber”, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жёсткий запрет на переработку за рулём. Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введём жёсткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром пешеходов может быть любой другой человек, который может оказаться вашим близким или родным. Posted by Антон Геращенко on Thursday, November 12, 2020

У МВС вважають, що для уникнення подібних інцидентів в Україні необхідно встановити чіткі норми роботи водіїв комерційного автотранспорту і ввести заборону на перепрацювання за кермом.

"Шановні народні депутати від усіх фракцій і депутатських груп, давайте в вашому скликання приймемо такий закон і введемо жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, а також і вантажного і спеціального автотранспорту", - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці в Києві на Окружній дорозі авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і трьох травмованих в результаті аварії.

Раніше РБК-Україна писало, що на вихідних в Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", в результаті чого постраждали як мінімум три людини, в тому числі 9-річна дитина.