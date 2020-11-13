Геращенко про смертельне ДТП в Києві: водій таксі заснув за кермом
Смертельна дорожньо-транспортна пригода в Києві відбулося через те, що водій таксі заснув за кермом. В результаті загинули двоє людей.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.
За його словами, аварія сталася близько 8 ранку за участю автомобіля служби таксі Uber.
"Водій ... не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм. За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", - написав Геращенко.
В ефірі одного з телеканалів України Геращенко додав, що водій таксі затриманий.
Сегодня около 8 00 утра автомобиль с знаками службы такси “Uber”, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жёсткий запрет на переработку за рулём. Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введём жёсткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром пешеходов может быть любой другой человек, который может оказаться вашим близким или родным.Posted by Антон Геращенко on Thursday, November 12, 2020
У МВС вважають, що для уникнення подібних інцидентів в Україні необхідно встановити чіткі норми роботи водіїв комерційного автотранспорту і ввести заборону на перепрацювання за кермом.
"Шановні народні депутати від усіх фракцій і депутатських груп, давайте в вашому скликання приймемо такий закон і введемо жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, а також і вантажного і спеціального автотранспорту", - написав Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці в Києві на Окружній дорозі авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і трьох травмованих в результаті аварії.
Раніше РБК-Україна писало, що на вихідних в Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", в результаті чого постраждали як мінімум три людини, в тому числі 9-річна дитина.