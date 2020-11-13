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Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: водитель такси уснул за рулем

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 10:52
Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: водитель такси уснул за рулем Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем. В результате погибли два человека.

Об этом сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, авария произошла около 8 утра с участием автомобиля службы такси Uber.

"Водитель… потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - написал Геращенко.

В эфире одного из телеканалов Украины Геращенко добавил, что водитель такси задержан.

Сегодня около 8 00 утра автомобиль с знаками службы такси “Uber”, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жёсткий запрет на переработку за рулём. Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введём жёсткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром пешеходов может быть любой другой человек, который может оказаться вашим близким или родным.

Posted by Антон Геращенко on Thursday, November 12, 2020

В МВД считают, что для избежания подобных инцидентов в Украине необходимо установить четкие нормы работы водителей коммерческого автотранспорта и ввести запрет на переработку за рулем.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта", - написал Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Киеве на Окружной дороге авто влетело в остановку общественного транспорта. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих травмированных в результате аварии.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходных в Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности", в результате чего пострадали как минимум три человека, в том числе 9-летний ребенок.

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