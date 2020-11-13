Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: водитель такси уснул за рулем
Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем. В результате погибли два человека.
Об этом сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
По его словам, авария произошла около 8 утра с участием автомобиля службы такси Uber.
"Водитель… потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - написал Геращенко.
В эфире одного из телеканалов Украины Геращенко добавил, что водитель такси задержан.
Сегодня около 8 00 утра автомобиль с знаками службы такси “Uber”, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулём и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жёсткий запрет на переработку за рулём. Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введём жёсткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром пешеходов может быть любой другой человек, который может оказаться вашим близким или родным.Posted by Антон Геращенко on Thursday, November 12, 2020
В МВД считают, что для избежания подобных инцидентов в Украине необходимо установить четкие нормы работы водителей коммерческого автотранспорта и ввести запрет на переработку за рулем.
"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта", - написал Геращенко.
Напомним, ранее сообщалось, что утром в Киеве на Окружной дороге авто влетело в остановку общественного транспорта. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих травмированных в результате аварии.
Ранее РБК-Украина писало, что на выходных в Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности", в результате чего пострадали как минимум три человека, в том числе 9-летний ребенок.