На Гаваях почалося виверження вулкана Кілауеа, оголошено червоний рівень загрози

На Гавайських островах почалося виверження вулкана Кілауеа. Він є одним з найбільших і найактивніших на Гавайських островах.

Про це повідомляє ABC, посилаючись на дані сейсмологів.

Оголошений червоний рівень загрози. Виверження викликало землетрус магнітудою 4,4.

"Після 21:30 в неділю почалося виверження в кратері вершини Кілауеа", - йдеться в заяві сейсмологів.

Раніше було виверження вулкана Кілауеа в 2018 році. Тоді потоки магми майже повністю знищили містечко Леилани-Естейтс, де до цього жили приблизно 10 тисяч осіб, а також два прибережних курорти і значну частину дорожніх мереж та інфраструктури Великого острова, де розташований Кілауеа. Тоді постраждали 24 людини.

Нагадаємо, в кінці листопада на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.

Також РБК-Україна писало, що на острові Стромболі на північ від Сицилії прокинувся вулкан.