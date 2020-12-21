На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, объявлен красный уровень угрозы

На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на Гавайских островах.

Об этом сообщает ABC, ссылаясь на данные сейсмологов.

Объявлен красный уровень угрозы. Извержение также вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

"После 21:30 в воскресенье началось извержение в кратере вершины Килауэа", - говорится в заявлении сейсмологов.

Ранее было извержение вулкана Килауэа в 2018 году. Тогда потоки магмы почти полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс, где до этого жили примерно 10 тысяч человек, а также два прибрежных курорта и значительную часть дорожных сетей и инфраструктуры Большого острова, где расположен Килауэа. Тогда пострадали 24 человека.

Напомним, в конце ноября на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Также РБК-Украина писало, что на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан.