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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, объявлен красный уровень угрозы

Новина українською → Гавайи, Понедельник 21 декабря 2020 12:55
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа, объявлен красный уровень угрозы Фото: извержение вулкана Килауэа (twitter.com/susanmccann)
Автор: Анастасия Рокитна

На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа. Он является одним из самых больших и активных на Гавайских островах.

Об этом сообщает ABC, ссылаясь на данные сейсмологов.

Объявлен красный уровень угрозы. Извержение также вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

"После 21:30 в воскресенье началось извержение в кратере вершины Килауэа", - говорится в заявлении сейсмологов.

Ранее было извержение вулкана Килауэа в 2018 году. Тогда потоки магмы почти полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс, где до этого жили примерно 10 тысяч человек, а также два прибрежных курорта и значительную часть дорожных сетей и инфраструктуры Большого острова, где расположен Килауэа. Тогда пострадали 24 человека.

Напомним, в конце ноября на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Также РБК-Украина писало, что на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан.

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