ФСБ шукає компромат на голову розвідки України: опубліковано записи

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії збирає компромат на нового начальника військової розвідки України Кирила Буданова. Українські спецслужби перехопили відповідні переговори.

Запис опубліковано на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що в грудні один з підрозділів ГУР перехопив переговори між двома представниками ФСБ, які перебували в окупованому Сімферополі та Донецьку. У розмові вони обговорювали пошук компромату на Буданова та передачу його до управління ФСБ, яке спеціалізується на проведенні спеціальних та диверсійних операцій.

Зокрема, вони обговорюють, що раніше вже передали всю інформацію про Буданова. З цим записом можна ознайомитися за посиланням.

Співрозмовниками є колишні співробітники кримського управління СБУ, які перейшли на бік Росії, - Олександр Склянко і Микола Чорних.

Нагадаємо, в серпні президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Головного управління розвідки Василя Бурбу і призначив на його місце Кирила Буданова.

Відзначимо, за даними ЗМІ, на Буданова навесні 2019 було скоєно замах. Мова йде про спробу встановити вибухівку під його автомобіль Chevrolet Evanda, яка здетонувала при установці. По даній справі київський суд відправив до в'язниці двох громадян Росії.

Офіційного підтвердження інформації про замах саме на Буданова немає, сам він відмовлявся від коментарів. Російська сторона вважає його нібито причетним до так званих "кримським диверсантам".