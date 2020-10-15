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У Франції обшукали дім голови МОЗ, розслідують дії уряду по COVID-19

Новость на русском → Париж, Четвер 15 жовтня 2020 15:15
У Франції обшукали дім голови МОЗ, розслідують дії уряду по COVID-19 Фото: Олів'є Верана (facebook com veranolivier)
Автор: Анастасия Рокитна

У Франції правоохоронці провели обшук у будинку голови Міністерства охорони здоров'я країни Олів'є Верана. Влада розслідує дії уряду щодо пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Le Figaro.

Щодо міністра ведеться розслідування скарг на вжиті урядом заходи з боротьби з пандемією. У суд подали близько 90 скарг, зокрема, на брак масок та іншого обладнання.

Медики та поліцейські звинуватили урядовців в тому, що вони наражають на небезпеку життя людей, не допомагають тим, хто знаходиться в небезпеці, і навіть в ненавмисному вбивстві.

У зв'язку з цим були проведені обшуки у Олів'є Верана, а також колишнього прем'єр-міністра Едуарда Філіпа, колишнього міністра охорони здоров'я Аньєс Бузін, колишнього офіційного представника уряду Сібет Ндіайє і глави служби охорони здоров'я країни Жерома Саломона.

Нагадаємо, з 6 жовтня Париж та його передмістя зараховані до зон максимальної небезпеки у зв'язку з великою кількістю нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що з 28 вересня у Франції почали діяти нові карантинні обмеження.

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