Во Франции обыскали дом главы Минздрава, расследуют действия правительства по COVID-19

Во Франции правоохранители провели обыск в доме главы Министерства здравоохранения страны Оливье Верана. Власть расследует действия правительства относительно пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Le Figaro.

В отношении министра ведется расследование жалоб на принятые правительством меры по борьбе с пандемией. В суд подали около 90 жалоб, в частности, на отсутствие масок и другого оборудования.

Медики и полицейские обвинили чиновников в том, что они подвергают опасности жизни людей, не помогают тем, кто находится в опасности, и даже в непредумышленном убийстве.

В связи с этим были проведены обыски в Оливье Верана, а также бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа, бывшего министра здравоохранения Аньес Бузин, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиайе и главы службы здравоохранения страны Жерома Саломона.

Напомним, с 6 октября Париж и его пригороды причислены к зонам максимальной опасности в связи с большим количеством новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что с 28 сентября во Франции начали действовать новые карантинные ограничения.