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ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння Навального

Автор: Анастасия Рокитна

Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список потрапили шість людей.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко і ще чотири високопоставлених російських чиновника включені в "чорний список" Євросоюзу.

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