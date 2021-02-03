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Енергодар залишився без електрики і води: що трапилося

Автор: Роман Тверденко

В Енергодарі Запорізької області сталося відключення води та електрики. Сталася аварія на Запорізької теплоелектростанції (ТЕС).

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов у Facebook.

Він зазначив, що близько 19:27 в місті і сусідніх населених пунктах, включаючи Дніпрорудне, пропало електрику через аварію ТЕС, де всі блоки "раптово сіли на нуль".

За його інформацією, через півгодини після аварії подача електрики в місті частково почала відновлюватися. У штатному режимі працюють медико-санітарна частина і Запорізька атомна електростанція (АЕС).

В інтернеті публікують відео, на якому видно, що на теплоелектростанції відбувається пожежа. Також повідомляється, що в місті зупинили водні насоси.

Запорізька ТЕС є найбільшою в Україні. Її загальна встановлена електрична потужність - 3650 мегават.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні багато населених пунктів залишилися без електрики. Причиною тому була негода у вигляді снігопадів.

Також президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів модернізувати старі електромережі. Вони повинні бути готові до негоди.

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