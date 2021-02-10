Екс-голові банку "Аркада" оголосили підозру. Розтратив 22 млн гривень вкладників

На сайті СБУ йдеться, що фігурант розробив схему виведення грошей вкладників фондів фінансування будівництва на рахунки двох пов'язаних з банком компаній. Слідство стверджує, що його дії завдали збитки вкладникам більш ніж на 22 млн гривень.

Йому повідомили про підозру у привласненні і розтраті майна, яким він заволодів незаконним шляхом.

Зазначимо, з грудня 2019 по вересень 2020 року посаду голови правління банку "Аркада" займала Тетяна Ковальчук, до неї на цьому посту був найбільший акціонер банку Костянтин Паливода, який став президентом банку.