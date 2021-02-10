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Екс-голові банку "Аркада" оголосили підозру. Розтратив 22 млн гривень вкладників

Автор: Олег Черниш

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому голові правління банку "Аркада". За даними слідства, він може бути причетний до розтрати 22 млн гривень вкладників.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в СБУ.

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На сайті СБУ йдеться, що фігурант розробив схему виведення грошей вкладників фондів фінансування будівництва на рахунки двох пов'язаних з банком компаній. Слідство стверджує, що його дії завдали збитки вкладникам більш ніж на 22 млн гривень.

Йому повідомили про підозру у привласненні і розтраті майна, яким він заволодів незаконним шляхом.

Зазначимо, з грудня 2019 по вересень 2020 року посаду голови правління банку "Аркада" займала Тетяна Ковальчук, до неї на цьому посту був найбільший акціонер банку Костянтин Паливода, який став президентом банку.

У вересні 2020 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Але надав можливість вийти під заставу 21 млн гривень. Його підозрюють у привласненні грошей фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патриотика" на 50 млн гривень.

Нагадаємо, восени 2020 року НБУ вирішив ліквідувати банк "Аркада".

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