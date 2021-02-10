Екс-голові банку "Аркада" оголосили підозру. Розтратив 22 млн гривень вкладників
Служба безпеки України оголосила підозру колишньому голові правління банку "Аркада". За даними слідства, він може бути причетний до розтрати 22 млн гривень вкладників.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в СБУ.
На сайті СБУ йдеться, що фігурант розробив схему виведення грошей вкладників фондів фінансування будівництва на рахунки двох пов'язаних з банком компаній. Слідство стверджує, що його дії завдали збитки вкладникам більш ніж на 22 млн гривень.
Йому повідомили про підозру у привласненні і розтраті майна, яким він заволодів незаконним шляхом.
Зазначимо, з грудня 2019 по вересень 2020 року посаду голови правління банку "Аркада" займала Тетяна Ковальчук, до неї на цьому посту був найбільший акціонер банку Костянтин Паливода, який став президентом банку.
У вересні 2020 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Але надав можливість вийти під заставу 21 млн гривень. Його підозрюють у привласненні грошей фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патриотика" на 50 млн гривень.
Нагадаємо, восени 2020 року НБУ вирішив ліквідувати банк "Аркада".