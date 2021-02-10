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Экс-главе банка "Аркада" объявили подозрение. Растратил 22 млн гривен вкладчиков

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 15:33
Экс-главе банка "Аркада" объявили подозрение. Растратил 22 млн гривен вкладчиков Фото: протест инвесторов "Аркады" (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему главе правления банка "Аркада". По данным следствия, он может быть причастен к растрате 22 млн гривен вкладчиков.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в СБУ.

На сайте СБУ говорится, что фигурант разработал схему вывода денег вкладчиков из фондов финансирования строительства на счета двух связанных с банком компаний. Следствие утверждает, что его действия нанесли вкладчикам убытки более чем на 22 млн гривен.

Ему сообщили о подозрении в присвоении и растрате имущества, которым он завладел незаконным путем.

Отметим, с декабря 2019 по сентябрь 2020 года должность главы правления банка "Аркада" занимала Татьяна Ковальчук, до нее на этом посту был крупнейший акционер банка Константин Паливода, который стал президентом банка.

В сентябре 2020 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Но предоставил возможность выйти под залог 21 млн гривен. Его подозревают в присвоении денег фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" на 50 млн гривен.

Напомним, осенью 2020 года НБУ решил ликвидировать банк "Аркада".

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