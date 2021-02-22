Екологічне лихо в Ізраїлі: що сталося

В одному з морських заповідників величезної шкоди завдано популяції риб і черепах, також постраждали і інші мешканці моря. Добровольці вже вийшли на роботи, однак кілька молодих людей потрапили до лікарні після того, як надихалися парами нафти.

Поки невідома причина розливу нафтопродуктів, хоча говорять про те, що їх могло викинути на берег штормом.

Більш того, існує загроза потрапляння нафтопродуктів у ґрунтові води. Екологи говорять про колосальний збиток. Жителів 16 населених пунктів просять утриматися від відвідування пляжів в найближчі дні.

Влада тепер займеться очищенням прибережних вод, відновленням умов для червонокнижних морських тварин, які постраждали внаслідок розливу. Відновлення триватиме не один рік.