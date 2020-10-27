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Два заступники голови Офісу президента заразилися коронавірусом

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 13:52
Два заступники голови Офісу президента заразилися коронавірусом Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Два заступники голови Офісу президента захворіли COVID-19. У президента Володимира Зеленського коронавірус не виявили.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ОП.

За його словами, серед захворілих Юлія Ковалів та Андрій Смирнов.

"Всі інші пройшли тестування, все нормально. Президент і голоап Офісу в порядку", - уточнив співрозмовник.

Зазначимо, Ковалів написала на своїй сторінці у Facebook, що у неї підтвердили коронавірус.

Раніше повідомлялось, що лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус.

Нагадаємо, п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко заразився коронавірусом.

До цього коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка і голови партії "Голос" Кіри Рудик. За її словами, в останні кілька днів у неї була, можливо, найвища температура у житті. Інші симптоми, схожі на грип.

Зазначимо, Верховна рада була на карантині через спалах коронавірусу серед народних депутатів.

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