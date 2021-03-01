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Дубінський потрапив у ДТП: що відомо

Новость на русском → Стрий, Понеділок 01 березня 2021 12:54
Дубінський потрапив у ДТП: що відомо Фото: Олександр Дубінський (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Народний депутат Олександр Дубінський потрапив в аварію біля міста Стрий Львівської області. Політик виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в Національній поліції України.

Співрозмовник видання повідомив, що інформація про постраждалих уточнюється.

"Було ДТП з Дубінським біля Стрия у Львівській області", - підтвердило джерело.

За попередньою інформацією, автомобіль депутата виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.

Зазначимо, Олександр Дубінський - народний депутат. Його виключили з фракції "Слуга народу". Раніше США ввели санкції проти політика.

Нагадаємо, 24 листопада 2019 року сталася аварія з українським омбудсменом з прав дитини Миколою Кулебой.

Аварія сталася на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани. Автомобіль омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем аварії є Кулеба.

В результаті аварії Кулеба отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина тоді госпіталізували в "Охматдит".

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