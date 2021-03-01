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Дубинский попал в ДТП: что известно

Новина українською → Стрий, Понедельник 01 марта 2021 12:54
Дубинский попал в ДТП: что известно Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Народный депутат Александр Дубинский попал в аварию возле города Стрый Львовской области. Политик выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Национальной полиции Украины.

Собеседник издания сообщил, что информация о пострадавших уточняется.

"Было ДТП с Дубинским около Стрыя во Львовской области", - подтвердил источник.

По предварительной информации, автомобиль депутата выехал на "встречку" и столкнулся с другим автомобилем.

Отметим, Александр Дубинский - народный депутат. Его исключили из фракции "Слуга народа". Ранее США ввели санкции против политика.

Напомним, 24 ноября 2019 года произошла авария с украинским омбудсменом по правам ребенка Николаем Кулебой.

Авария произошла на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником аварии является Кулеба.

В результате аварии Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына тогда госпитализировали в "Охматдет".

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