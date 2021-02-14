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На Донбасі в суботу бойовики двічі порушили перемир'я

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 07:48
На Донбасі в суботу бойовики двічі порушили перемир'я Фото: ситуація на Донабсі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українсьских захисників не було.

Про це повідомили у прес-центі ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використав проти наших захисників і неподалік Старогнатівки.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Крім того, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.

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