На Донбасі поранені двоє українських військових

У суботу вранці, 12 грудня, на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Стан бійців задовільний.

Про це повідомили у прес-службі української Тристоронньої делегації в контактній групі.

Наголошується, що поранення двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад виявилися легкими.

"Стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними евакуації в медичний заклад не потребують", - повідомили в ТКГ.

У зв'язку з інцидентом через координаційний механізм введений "режим тиші". Також українська сторона направила письмове повідомлення в СММ ОБСЄ. Наглядова група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.

При цьому причини інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

Раніше український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що на окупованій території Донбасу в полоні у бойовиків знаходиться 241 українець.