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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новина українською → Донбасс, Суббота 12 декабря 2020 09:28
На Донбассе ранены двое украинских военных Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В субботу утром, 12 декабря, на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Состояние бойцов удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что ранения двух военнослужащих одной из механизированных бригад оказались легкими.

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", - сообщили в ТКГ.

В связи с инцидентом через координационный механизм введен "режим тишины". Также украинская сторона направила письменное уведомление в СММ ОБСЕ. Наблюдательный группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.

При этом причины инцидента не сообщаются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на оккупированной территории Донбасса в плену у боевиков находится 241 украинец.

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