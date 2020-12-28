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На Донбасі отримав поранення військовий ООС через обстріл бойовиків

Автор: Андрій Козловський

На Донбасі бойовики відкрили вогонь по позиціям українських військових у зоні проведення операції Об’єднаних сил поблизу Чермалика. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Як повідомляється, українського військового доставили до медичного закладу та оперативно надали кваліфіковану допомогу.

"Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, з початку 27 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Один з військових ЗСУ отримав бойову травму.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.

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