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На Донбасі загинула 29-річна військова ЗСУ: обставини уточнюються

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинула 29-річна українська військовослужбовець Вікторія Слободянюк. Обставини її смерті уточнюються.

Про це повідомили у прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації.

Як зазначили в ОДА, військовослужбовець-жінка померла в Донецькій області 8 січня 2021 року.

"Вікторія Слободянюк проживала у селі Вовчок Немирівського району Вінницької області. Вікторія - мати-одиначка, у неї залишилися дві дочки (2010 та 2012 років народження) і батьки-пенсіонери", - повідомили в ОДА.

Похорони військовослужбовця відбудуться в рідному селі Вовчок.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 10 разів порушували режим "тиші". Один український військовий в результаті обстрілу загинув. У зв'язку з цим українська сторона підготувала і направила ноту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що в кінці 2020 року в зоні ООС загинув ще один військовослужбовців з Вінницької області. 29 грудня помер 22 річний Вадим Ефременюк. Про причини смерті не повідомлялося.

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