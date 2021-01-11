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На Донбасі загинув український військовий. Україна поскаржилася ОБСЄ

Новость на русском → Піски, Понеділок 11 січня 2021 16:56
На Донбасі загинув український військовий. Україна поскаржилася ОБСЄ Фото: український військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики сьогодні, 11 січня, обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Пісків. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі.

Обстріл стався сьогодні близько 15:30. Українська сторона Спільного центру контролю та координації відразу ж ввела "режим тиші" та висунула вимогу щодо припинення вогню.

Крім того, українська сторона підготувала та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики двічі порушували перемир'я на Донбасі. Під ворожі обстріли потрапляли оборонці Авдіївки та Водяного.

Додамо, у період з 5 по 7 січня спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі понад 120 порушень перемир'я. Більшість з них було зафіксовано на Різдво.

Крім того, нещодавно на Донбасі в результаті спрацьовування вибухового пристрою постраждав 16-річний підліток. Інцидент стався в населеному пункті Благодатне.

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