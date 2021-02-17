На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

У середу, 17 лютого, на Донбасі зберігається режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

"Порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Жоден український військовий не постраждав.

Крім того, 15 лютого бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Раніше в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.