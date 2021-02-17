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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Новость на русском → Донбас, Середа 17 лютого 2021 17:44
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 17 лютого, на Донбасі зберігається режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Як наголошується, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.

"Порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Жоден український військовий не постраждав.

Крім того, 15 лютого бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Раніше в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

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